Вторник, 25 Сентября 2018 года
11:39:31 МСК

Посол Саудовской Аравии в ООН обвинил хуситов в кризисе в Йемене

Политика

Дипломат не стал упоминать, что его королевство вторглось в страну в 2014 году

Эр-Рияд, 25 сентября 2018, 11:26 — REGNUM  Посол Саудовской Аравии в ООН Абдулла аль-Муаллими обвинил хуситов в кризисной ситуации, которая сложилась в Йемене, сообщает 25 сентября Al Arabia.

«Давайте не будем забывать, что кризис в Йемене не является рукотворным, ответственность за него всецело лежит на хуситах», — подчеркнул дипломат, не упомянув об этом роль Саудовской Аравии в конфликте.

Напомним, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вторглась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия.

Читайте ранее в этом сюжете: National Interest: США потакают военным преступлениям своих союзников

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ситуация в Йемене
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить