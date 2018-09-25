Посол Саудовской Аравии в ООН обвинил хуситов в кризисе в Йемене

Эр-Рияд, , 11:26 — REGNUM Посол Саудовской Аравии в ООН Абдулла аль-Муаллими обвинил хуситов в кризисной ситуации, которая сложилась в Йемене, сообщает 25 сентября Al Arabia.

«Давайте не будем забывать, что кризис в Йемене не является рукотворным, ответственность за него всецело лежит на хуситах», — подчеркнул дипломат, не упомянув об этом роль Саудовской Аравии в конфликте.

Напомним, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вторглась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия.

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