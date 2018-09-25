Австрийской полиции рекомендовали сообщать о гражданстве преступников

Вена, , 11:21 — REGNUM Министерство внутренних дел Австрии направило в управления полиции девяти федеральных земель страны письма, в которых рекомендует им указывать гражданство преступников и предоставлять детальную информацию о совершенных ими преступлениях, в том числе насильственного характера, сообщили в пресс-службе МВД Австрии.

«Цель новых рекомендаций — уважение права граждан на всеобъемлющую и четкую информацию в интересах максимальной прозрачности», — говорится в сообщении.

Ранее полиция Австрии сообщила, что из 135 520 арестованных подозреваемых 40% оказались иностранцами, а в столице Вене этот показатель составил 51,4%. Среди них больше всего граждан Румынии, Германии и Сербии.

При этом в стране возросло число изнасилований — 374 в этом году по сравнению с 261 в первые шесть месяцев 2017 года. Всё чаще жертвами насильников становятся женщины из Афганистана.

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