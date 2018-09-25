Киев призывают выслать консула Венгрии, несмотря на трудности с ЕС и НАТО

Киев, , 11:18 — REGNUM Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука призвал Киев выслать консула Венгрии, который раздает венгерские паспорта гражданам Украины. Об этом Тука заявил 24 сентября в вечернем эфире канала «112 Украина».

«Если человек (консул Венгрии в Закарпатской области) абсолютно осознанно действовал в нарушение украинского законодательства, то единственная нормальная реакция — это высылка», — сказал Тука.

При этом он признал, что Венгрия заблокирует вступление Украины в Евросоюз и НАТО.

«Своими действиями Венгрия может навредить официальному вступлению Украины в эти структуры. Но нашему стремлению и нашим внутренним реформам ни одна страна в мире не может помешать, кроме Российской Федерации», — добавил Тука.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Украине известно о том, что в Закарпатье скрытно выдаются венгерские паспорта. Министр отметил, что консул Венгрии, который фигурирует на видео с раздачей украинцам венгерских паспортов в Берегово Закарпатской области, не останется в Украине.

«Я думаю, есть две опции: либо венгры его просто забирают, четко признавая, что он делал, и это наиболее конструктивный сценарий, и я готов предложить этот момент господину Сийярто, или он поедет в Будапешт сам», — сказал Климкин.

Он отметил, что глава МИД Венгрии Петер Сийярто своим заявлением накануне косвенно признал, что видео из Берегового аутентичное.

Ранее, министр иностранных дел Венгрии Сийярто заявил, что Венгрия может и дальше замедлять интеграцию Украины в евроструктуры. На вопрос о том, как Венгрия ответит, если Украина вышлет одного из венгерских консулов, Сийярто сказал, что «мы можем выслать украинского дипломата подобного ранга».

Напомним, 19 сентября в сети появилось видео, где якобы зафиксирован процесс выдачи венгерских паспортов украинцем. Люди, в частности, произносят клятву и получают инструкции от венгерских дипломатов: «Скрывайте от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства».