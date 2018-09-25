Председатель правительства Казахстана раскритиковал выступление главы МВД

Астана, , 11:19 — REGNUM Рост численности населения или рост темпов строительства жилья в Казахстане нельзя сравнивать с повышением уровня преступности. Об этом 25 сентября заявил председатель правительства республики Бакытжан Сагинтаев, сообщает агентство «Казинформ».

Глава правительства прокомментировал выступление министра внутренних дел республики Калмуханбета Касымова:

«Мне кажется, ваш подход неправильный, если мы будем связывать рост преступности с ростом строительства или кражу автомобилей с ростом автотранспорта, тогда чем мы занимаемся?».

Премьер добавил, что МВД должно быть открытым, а пресс-службе должна регулярно проводить пресс-конференции по борьбе с преступностью.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 сентября глава МВД Казахстана, выступая на заседании правительства, заявил, что в 2016—2017 года на оснащение полиции было выделено 5,6 млрд тенге ($18,3 млн).

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