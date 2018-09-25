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Ярославскую облдуму возглавил Алексей Константинов

Политика

Его избрали рейтинговым голосованием

Ярославскую облдуму возглавил Алексей Константинов
Алексей Константинов

Ярославль, 25 сентября 2018, 11:07 — REGNUM  Председателем Ярославской областной думы избран Алексей Константинов. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Председателя на заседании 25 сентября избрали рейтинговым голосованием, то есть каждый депутат мог голосовать за нескольких кандидатов в председатели. В итоге голоса распределились так:

Алексей Константинов («Единая Россия») — 34

Александр Воробьев (КПРФ) — 14

Владимир Смирнов — ЛДПР — 3

Таким образом кандидаты от Единой России и КПРФ смогли привлечь на свою сторону депутатов иных фракций — от этих партий избрано 32 и 11 депутатов. ЛДПР осталась при своих (3 депутата). После избрания Алексей Константинов занял место председателя.

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