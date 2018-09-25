Воспользуется ли Испания возможностью улучшить отношения с Кубой? — El País

Мадрид, , 11:08 — REGNUM Перед встречей премьер-министра Испании Педро Санчеса с председателем Государственного совета Кубы Мигелем Диасом-Канелем в кулуарах 73-го заседания Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций испанская газета El País дает справку об отношениях двух государств, которые не развиваются на протяжении многих лет.

Несмотря на небольшой рынок (11 млн жителей), в 2017 году Куба стала вторым получателем испанского экспорта в Латинскую Америку, уступив только Мексике, пишет издание 24 сентября. Экспорт на Кубу составил €900 млн. Для Кубы Испания является третьим поставщиком продукции после Венесуэлы и Китая из-за их привилегированного по политическим причинам положения.

Каждая четвертая компания, получившая аккредитацию в торговой палате Кубы, является испанской. Большинство из них — это малые и средние предприятия. Большинство из них экспортируют около €1 млн ежегодно, более 200 фирм закрепились на Кубе путем торговых делегаций. Хотя инвестиции Испании на Кубу не столь велики, она все равно является лидером по количеству совместных предприятий и экономических ассоциаций на острове.

Туризм является главным двигателем кубинской экономики. Из 70 тыс. гостиничных номеров на Кубе половине управляется испанскими фирмами, 70% которых принадлежат десятку испанских сетей. Абсолютным лидером является сеть Mallorcan Meliá Hotels International, которая к концу 2018 года будет располагать 14,6 тыс. номеров.

Наряду с экономическими связями столь же важны социальные. С момента вступления в силу закона об исторической памяти, отрывшего путь для получения гражданства потомкам испанцев, более 100 тыс. кубинцев воспользовались этой возможностью. Согласно источникам в консульстве, когда процесс обработки заявлений закончится, почти 300 тыс. кубинцев (3% населения страны) получат испанское гражданство.

За последние 15 лет в консульском реестре зарегистрировано более 40 тыс. браков между испанскими и кубинскими гражданами; каждый год около 2000 студентов или преподавателей университетов отправляются в Испанию по различным программам обмена. С более чем 340 двусторонними соглашениями и договорами о намерениях, подписанными между университетами и академическими центрами обеих стран, Испания лидирует в сотрудничестве с Кубой в области высшего образования. Однако все эти соглашения выходят за рамки официального сотрудничества двух государств.

После окончания войны за независимость в 1898 году 120 тыс. человек с Пиренейского полуострова и Канарских островов решили остаться на Кубе (9% населения того времени), в то время как сотни тысяч эмигрировали на остров позже (только между 1899 и 1903 годами 40 тыс. испанцев отправились на Кубу).

Несмотря на интенсивность и глубину двусторонних связей, в последние 40 лет отношения с Кубой стали сюжетом борьбы между Народной и Испанской социалистической рабочей партиями, превратившись в оружие национальной политики. В отличие от того, что другие страны делают в своих зонах влияния, различные правительства Испании не смогли сопроводить эти привилегированные отношения серьезной, щедрой и стабильной политикой сотрудничества, стипендиями, визитами первого класса и финансовыми инструментами для помощи предпринимателям.

«Это привело к тому, что Испания потеряла институциональное присутствие и возможности на острове», — отмечает президент Ассоциации испанских предпринимателей на Кубе (AEEC) Хулио Фонтеча. Он напоминает, что глава правительства Испании не посещал остров уже 32 года. Последним был Фелипе Гонсалес, прибывший на Кубу в 1986 году, а до него этого делал Адольфо Суарес в 1978.

Кроме того, Куба остается единственной латиноамериканской страной, которую не посетил официально испанский монарх — визит Хосе-Марии Аснара и Хуана Карлоса I в 1999 году проходил в рамках Иберо-американского саммита. Ни Аснар, ни Хосе Луис Родригес Сапатеро, ни Мариано Рахой не захотели посетить Кубу, в то время как на острове уже побывали президент США Барак Обама (2016), президент Франции Франсуа Олланд (2015) и три Папы Римских.

Визиты на высшем уровне важны, поскольку создают основу доверия, которая позволяет обсуждать серьезные проблемы. Например, после визита Олланда французские компании подписали соглашения, которые находились в сфере интересов Испании, подчеркивает Фонтеча.

Теперь, когда Куба готовится к 500-летию основания Гаваны, а островом управляет новый лидер Мигель Диас-Канель, правнук мигранта из Астурии, правительство Испании должно воспользоваться моментом и укрепить связи с островом, заключает El País.

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