Ярославский губернатор – депутатам облдумы: лишних денег у нас нет

Ярославль, , 10:58 — REGNUM В Ярославле открылось первое заседание Ярославской областной Думы 7-го созыва, сообщат корреспондент ИА REGNUM. Ведет его самый старший депутат — лидер КПРФ Александр Воробьев.

На заседании обновленного парламента присутствует и губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. Он поздравил депутатов с началом работы и отметил, что надеется на конструктив и понимание:

«Депутатский корпус после прошедших выборов существенно обновился, в думу пришли новые люди со свежими идеями, со свежим взглядом на ситуацию, ставящие перед законодательной властью региона новые задачи. Хотел бы со своей стороны заметить, что правительство готово конструктивно взаимодействовать с депутатским корпусом, надеюсь, что вы также настроены на конкретную и результативную совместную работу. За минувшие два года совместно с депутатами нам удалось решить немало серьезных вопросов в экономике и социальной сфере, была оказан весомая помощь предприятиям, оказавшимся в сложной финансово-экономической ситуации, строятся новые дороги, обновляются медучреждения, открываются новые школы и детсады. Однако жизнь ставит перед нами новые задачи, новые вызовы, которые нам необходимо будет принимать, и конечно же, решать. В ближайшее время мы должны будем обсудить с вами и принять бюджет на следующий год. Лишних денег нет ни в федеральной, ни в областной казне, поэтому я рассчитываю на ваши понимание и конструктивную позицию», — отметил губернатор.

Он еще раз поздравил депутатов с избранием и пожелал им успешной работы в ближайшие пять лет в интересах жителей Ярославской области.