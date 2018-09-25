Нового ректора Новгородского госуниверситета выберут из двух кандидатов

Великий Новгород, , 10:53 — REGNUM Выборы ректора Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого (НовГУ) состоятся 27 сентября. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе вуза.

Ректора тайным голосованием будет избирать конференция трудового коллектива НовГУ: это члены Учёного совета, а также представители от структурных подразделений вуза, делегированные для участия в выборах.

На голосование будут вынесены две кандидатуры — доктора технических наук, профессора Юрия Боровикова, который с ноября 2017 года исполняет обязанности ректора НовГУ, а также проректора по научной работе и инновациям Андрея Ефременкова. Эти кандидатуры согласованы для участия на должность ректора аттестационной комиссией Министерства науки и высшего образования РФ. Третья выдвинутая кандидатура — директора Политехнического колледжа, начальника юридического управления, директора Малой академии государственного управления Владимира Шульцева — согласована не была.

Напомним, в ноябре 2017 года подал в отставку предыдущий ректор НовГУ Виктор Вебер, который руководил вузом 9,5 лет.

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Юрий Боровиков приехал в Великий Новгород из Томской области — там он с 2014 года занимал пост проректора Томского политехнического университета.

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