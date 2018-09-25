Британское правительство одобрило компромиссный план по миграции

Лондон, , 10:49 — REGNUM Правительство Великобритании одобрило компромиссный план по миграции, который направлен на привлечение в Соединенное Королевство высококвалифицированных работников, сообщает 25 сентября Financial Times.

Отмечается, что привлечение таких специалистов принесет наибольшую пользу экономике Великобритании. Вместе с тем данной программой не исключается привлечение малоквалифицированных работников в некоторые отрасли, в том числе в строительный сектор.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Британии было опубликовано исследование Консультативного комитета по миграции, в котором фигурирует рекомендация ограничить приток дешевой рабочей силы из ЕС после выходы Соединённого Королевства из союза.

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