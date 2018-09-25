Конкурент кандидата в сенат от ЕР Якутии «слился» — отправят Акимова

Якутск, , 10:50 — REGNUM Представителем Госсобрания Якутии в Совете Федерации избранные 9 сентября депутаты назначили Александра Акимова, который является действующим сенатором от республики. Поддержание его кандидатуры на сессии Ил Тумена не обошлось без эксцессов: призванный составить Акимову конкуренцию «эсер» Михаил Эверстов неожиданно передумал претендовать на кресло в Совфеде, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Выступая перед депутатами как претендент в сенат, Эверстов сначала изложил свою биографию, а затем попросил снять с голосования свою кандидатуру. Выборы представителя Совфеда в итоге стали безальтернативными: в бюллетене была только фамилия Акимова.

Политолога Виталия Обедина удивило поведение Эверстова.

«Цирк какой-то, клоуны атакуют!», — прокомментировал эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее «Единая Россия» удивила тем, что чуть не сочла своё решение выдвинуть Акимова в претенденты на место в сенате окончательным и не требующим одобрения от представителей остальных фракций Госсобрания республики.

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«Политсовет «Единой России» 17 сентября уже вынес на обсуждение — без сессии, без депутатов, без мнения других фракций, без голосования (тайного к слову) — решение, что вакантный мандат Александра Акимова они передадут Семёну Березину. То есть сенатора от Якутии «единороссы» в своих голубых мечтах уже назначили сами, положив увесистый прибор на парламент с его мнением. А что это назначение должно случиться через неделю демократическим голосованием всенародно избранных депутатов, а не горстки партийных функционеров… ну это такая формальность», — комментировал поведение представителей правящей партии Виталий Обедин, у которого на руках оказался документ о передаче мандата Акимова другому «единороссу».

Отметим, что региональному отделению правящей партии всё-таки хватило здравомыслия не принять это решение.