Толстой: Пора прекратить унижаться в ПАСЕ, у России впереди вечность

Москва, , 10:46 — REGNUM В Госдуме готовы прекратить работу с ПАСЕ, передает корреспондент ИА REGNUM 25 сентября.

Комиссия по регламенту ПАСЕ представила проект доклада, усложняющий процесс оспаривания полномочий национальных делегаций. Документ был обнародован после встречи в Санкт-Петербурге главы ПАСЕ Лилиан Мори Паскье и спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. Доклад будет обсуждаться в ходе очередной сессии ПАСЕ в октябре.

«Мы по большому счету получили банальную отписку… Предлагается ввести косметические изменения в регламент и слегка усложнить сам процесс принятия подобных решений», — отметил вице-спикер Госдумы Петр Толстой («Единая Россия») в ходе пленарного заседания.

Он выступил с резкой критикой доклада.

«В том виде, в котором они сегодня представлены, они не дают гарантии восстановления в правах российской делегации. Верить в то, что что-то может измениться, пока что не приходится. У наших европейских коллег нет на это политической воли. Все эти доклады, видимость бурной деятельности якобы направленной на улучшение ситуации и гармонизацию правил участия представительств стран в органах СЕ, пока остаются всего лишь профанацией», — отметил депутат.

По словам Толстого, больше всего вызывает беспокойство не само присутствие или наличие права голоса в Парламентской Ассамблее, а последствия отсутствия там.

«В частности, то, что Россия не участвует в процессе избрания полномочного представителя по правам человека, судей ЕСПЧ, других руководящих органов делает и эти структуры, и принимаемые ими решения нелегитимными, особенно если они касаются России. Хотя, конечно, чиновники и юристы, построившие свой бизнес и карьеру вокруг Совета Европы и ЕСПЧ, думают иначе, они жаждут компромиссов — им не хочется покидать насиженные места или прерывать командировки», — указал он.

Вести диалог в сегодняшней ситуации «практически то же самое, что играть в карты с шулером», — делает вывод парламентарий.

«Надо прекратить унижаться, оправдываться, уговаривать кого-то. У России с ее историей впереди вечность. И мы можем позволить себе подождать зрелых, взвешенных решений от тех, кто действительно готов к открытому, честному и конструктивному диалогу с нашей страной», — заключил Толстой.

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