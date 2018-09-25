Должна ли Россия поставлять С-300 сирийской армии?

Леонид Нерсисян, , 10:47 — REGNUM

История со сбитым российским самолётом-разведчиком Ил-20 получает своё дальнейшее развитие — несмотря на доводы израильских военных, российская позиция осталась неизменной: основным виновником трагедии называется Израиль. В качестве ответного действия российская сторона намерена передать Сирии в кратчайшие сроки зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-300, а также начать радиоэлектронное подавление сигнала спутниковой навигации, бортовых радиолокационных станций истребителей и средств связи в прибрежных районах. К чему может привести такое развитие событий и кому оно выгодно?

С-300 — не панацея

Конкретная модификация ЗРК С-300, которую собираются поставить в Сирию, неизвестна, так же как и количество систем. В СМИ со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе называлась наиболее современная экспортная модификация С-300ПМУ-2, однако возможность поставить эту систему в 2-недельный срок (названный Сергеем Шойгу) вызывает сомнения. С другой стороны, системы могли храниться ещё с 2013 года, когда поставки в Сирию были заморожены по договорённости с Израилем. Есть большое количество С-300 различных модификаций в составе Вооружённых сил России, к примеру, С-300ПМ2, аналогичный по возможностям экспортному С-300ПМУ-2. В такой конфигурации дивизион ЗРК способен обнаруживать воздушные цели на дальности до 300 км и обстреливать одновременно до 36 целей на дальности до 200 км. В отличие от устаревшего ЗРК С-200, с помощью которого сирийские подразделения ПВО по ошибке сбили российский Ил-20, современные модификации С-300 способны к перехвату целей на сверхмалых высотах (до 10 метров).

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Конечно, наличие такой системы у сирийских войск повысит вероятность поражения тех же израильских истребителей F-16, атакующих с малых высот. С другой стороны, говорить о том, что С-300 станет панацеей от этих налётов, не приходится — их количество наверняка будет ограничено 1−2 дивизионами, которые прикроют прибрежные районы в Латакии (к слову, Израиль впервые нанёс удар в этом районе). Действовать на больших дистанциях против низколетящих целей эти системы ПВО не смогут (как, впрочем, и любые другие) — будет мешать рельеф местности и небольшой радиогоризонт. В итоге на территории большей части Сирии ВВС Израиля всё равно действовать смогут, но с большей аккуратностью и, вероятно, с редкими потерями.

Политические последствия

Военные проблемы, как это обычно бывает, притягивают с собой и политические вопросы. Самый первый из них — что будет делать Россия, если Израиль нанесёт авиаудар и уничтожит ЗРК С-300 в момент или сразу после их передачи Сирии, до того, как они встанут на боевое дежурство? Учитывая имеющуюся предысторию с массированными ударами США крылатыми ракетами по целям в Сирии, вероятнее всего, что никакой внятной реакции не будет — только заявления.

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Максимум, что может случиться, — остановка функционирования системы по согласованию действий ВВС в небе над Сирией, что в общем-то явно не на руку российским и сирийским военным. Если же мы даже представим себе более агрессивное реагирование, такое как, к примеру, перехват израильского самолёта российским истребителем, то это приведёт к серьёзному кризису в российско-израильских отношениях и появлению у России ещё одного врага (на сегодняшний день их и так уже больше, чем хотелось бы). Эта вражда приведёт к дальнейшей дестабилизации Сирии и ещё большему усложнению конфликта, а реальными бенефициарами такой ситуации могут стать только Турция и западная коалиция. Россия же будет лишена всякого пространства для манёвра и «прикована» к Ирану, давая Тегерану слишком много брать на себя в идущих на Ближнем Востоке процессах.

В случае же отсутствия ответа, роль и статус России в регионе упадут, что может спровоцировать очередные удары и со стороны западной коалиции, а также большее включение в войну Турции. В этом смысле поставки С-300 имеют серьёзные риски и являются довольно запоздалыми. Намного логичнее была бы планомерная работа по усилению сирийской системы ПВО, начатая ещё более года назад. В любом случае необходимо провести очень детальные закрытые переговоры с Израилем для минимизации рисков возникновения вышеуказанного сценария.

Интересен ещё один факт — российская сторона готова обсуждать вопрос поставок ЗРК С-300 с представителями США в случае наличия у них конструктивной позиции. Вряд ли сейчас уже можно отыграть ситуацию назад, но даже подобное заявление выглядит странно и неуместно — раз заявлено, то и обсуждать уже нечего (даже если это не оптимальное решение). Ну и немаловажен факт отсутствия доверия к брифингам Министерства обороны России, на которых ранее не раз распространялась очевидная дезинформация (как, например, с перехватом большей части американских крылатых ракет системами ПВО). В этом свете очень сложно разобраться: кто всё-таки прав и были ли в момент уничтожения Ил-20 поблизости израильские истребители, или нет.