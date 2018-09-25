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В МВД Украины назвали главный очаг «скрытого сепаратизма»

Политика

«Это угроза общая, но Одесса здесь занимает особое место», — сказал Шкиряк

Киев, 25 сентября 2018, 10:45 — REGNUM  Одесса занимает особое место с точки зрения распространения на Украине «латентного сепаратизма». Об этом заявил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк в эфире телеканала ICTV.

«Это угроза общая, но Одесса здесь занимает особое место», — сказал он.

По его словам, источник латентного сепаратизма — одесская городская власть. В последнее время такое явление всё больше распространяется по Украине.

В Одессе посредством телепередач осуществляется «антигосударственная пропаганда». Местные власти «покупают телеканалы», после чего ведется откровенная пророссийская агитация, добавил Шкиряк.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа Зорян Шкиряк предложил присвоить одному из проспектов Киева имя умершего американского сенатора Джона Маккейна.

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Политическая жизнь Украины
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