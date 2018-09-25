Назначен глава Шестого кассационного суда в Самаре

Самара, , 10:39 — REGNUM Главой Шестого кассационного суда, который начнет работу в Самаре 1 октября 2019 года, назначен действующий председатель Арбитражного суда региона Александр Ефанов. Он будет занимать должность в течение шести лет, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Ефанов вступил в должность председателем Арбитражного суда Самарской области 19 января 2018 года. Ранее он в течение 12 лет возглавлял Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд и полгода работал в коллегии этого суда по рассмотрению споров, возникающих из гражданских и иных правоотношений.

Напомним, что законопроект об образовании обособленных кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции, не связанных рамками административно-территориального деления субъектов Федерации, Госдума РФ приняла 17 июля. Как отмечается в законопроекте, «кассационные суды общей юрисдикции будут являться вышестоящей инстанцией для апелляционных судов, судов субъекта РФ, районных судов и мировых судей на территории соответствующего кассационного судебного округа. В его компетенцию будет входить рассмотрение дел в качестве суда кассационной инстанции. Будут рассматриваться жалобы и представления на вступившие в законную силу судебные акты, а также дела по новым и вновь открывшимся обстоятельствам».

Такие суды появятся в городах Саратов, Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Пятигорск, Челябинск, Кемерово, Владивосток и Новосибирск. Шестой кассационный суд в составе 113 судей будет расположен в Самаре и займет недостроенное на даны момент здание на Крымской площади в границах улиц Дерябинской и Самойловской.

Добавим, что 24 сентября Самарская губернская дума приняла решение выделить из областного бюджета 2,3 млрд рублей на перепланировку и окончание строительства здания будущего суда.