Мэттис: обвинения в адрес США по поводу теракта в Ахвазе – смехотворны

Вашингтон, , 10:37 — REGNUM Министр обороны США Джеймс Мэттис назвал обвинения Ирана в организации теракта в городе Ахваз смехотворными, сообщает 25 сентября Al Arabia.

Подобную позицию высказал и госсекретарь США Майк Помпео, раскритиковав слова своего иранского коллеги Джавада Зарифа за обвинение Соединенных Штатов в организации теракта.

Дипломат выразил сожаления по поводу трагедии, отметив, что она произошла внутри страны, поэтому огромной ошибкой является обвинение в этом Вашингтона. Помпео призвал Тегеран сосредоточиться на обеспечении безопасности для собственных людей, а не на угрозах миру.

Напомним, 22 сентября в ходе теракта в Ахвазе погибли 29 и пострадали десятки человек, по которым была открыта стрельба во время военного парада. После этого иранский власти заявили, что к произошедшему имеют отношение США, ОАЭ и Саудовская Аравия.

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