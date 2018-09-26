Украинский постапокалипсис под управлением андроида — это фантастика?

Киев, , 01:01 — REGNUM Манера поведения Петра Порошенко, в которой он последовательно, в любом месте и положении, будь то военные учения или детский сад, излагает одно и то же, заставляет задуматься — а что мотивирует украинского президента? Когда-то он умел импровизировать в своих речах, но теперь у него его только схема, компоненты которой легко может предсказать любой слушатель или читатель: «российская агрессия», безвиз, западные друзья, русский мир, российский газ, последнее прощай СССР и Российской империи. Автор ИА REGNUM Платон Беседин, внимательно присмотревшись к этой хорошо обкатанной схеме, находит наиболее подходящее объяснение: Порошенко — биоробот.

Слишком ли он увлекся фантастическими книгами и фильмами или сработал какой-то другой фактор — неизвестно, но проблема в том, что биоробот Порошенко не только выступает — все в той же андроидной манере он подписывает указы. У любого робота, как известно, есть встроенная программа, которая определяет его функционирование и от которой он не отступает, выполняя ее неуклонно и поэтапно. Что при этом происходит вокруг, с живыми людьми — остается за скобками, потому что он занят исключительно предусмотренными программой операциями. Покупка российского газа через посредников обходится дороже, разрыв договора о дружбе и сотрудничестве с РФ оставляет людей без заработков, и картина приобретает черты постапокалипсиса, в котором захватившие власть машины методично уничтожают людей.

О сбое в этой матрице говорит то, что людям на Украине живется всё хуже, им нужна помощь, но всякое новое действие биоробота становится лишь новым приговором. Так как перезапустить украинскую программу?

Читайте статью Пётр Порошенко — биоробот и он всех прикончит? и другие публикации Платона Беседина об украинской политике.