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Российский фрегат «Адмирал Эссен» завершил визит в итальянский порт Мессина

Политика

Визит был приурочен к 110-й годовщине сильного землетрясения 1908 года

Москва, 25 сентября 2018, 10:33 — REGNUM  Фрегат российского военно-морского флота «Адмирал Эссен» после делового захода в сицилийский порт Мессина продолжил выполнение боевых задач. Об этом сообщил начальник отдела информобеспечения Черноморского флота России Алексей Рулев.

Отмечается, что визит был приурочен к 110-й годовщине сильного землетрясения 1908 года, после которого жителям Мессины оказали помощь моряки русского флота, корабли которого находились в тот день в гавани итальянского порта.

«Фрегат Черноморского флота «Адмирал Эссен» завершил программу делового захода в порт города Мессина на острове Сицилия (Италия) и продолжил выполнение задач в Средиземном море», — цитирует слова Рулева РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, весной 2018 года в акватории Средиземного моря фрегат «Адмирал Эссен» обнаружил атомную подводную лодку ВМС США типа «Огайо», более двух часов преследовал ее, производил учебные атаки и фиксировал гидроакустические особенности этой субмарины.

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