Уходящий на покой сити-менеджер Екатеринбурга получил почётное звание

Екатеринбург, , 10:27 — REGNUM Теперь уже бывший сити-менеджер Екатеринбурга Александр Якоб покинул свой пост с почётом. Он стал почётным гражданином Свердловской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

О решении присвоить ему такое звание объявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, который, пожалуй, впервые пришёл на заседание Екатеринбургской гордумы. Глава региона отметил многолетний и добросовестный труд Якоба.

Напомним, Александр Якоб стал сити-менеджером в декабре 2010 года. А в январе 2013-го в городе разразился скандал. Оказалось, что под покровом ночи на Ппотинке была снесена Краснознамённая экспозиция, к которой ранее крепился Орден Ленина, полученный Свердловском ещё в начале 1970-х.

Вместо Краснознамённой группы поставили олимпийские часы, отсчитывающие время до старта сочинской олимпиады. Общественность требовала вернуть экспозицию. Но Якоб заявил, что на этом месте должен быть объект «вне времени».