Жириновский видит опасность в законе о запрете увольнять предпенсионеров

Москва, , 10:19 — REGNUM Депутаты фракции ЛДПР в Госдуме намерены проголосовать в поддержку законопроекта о введении уголовной ответственности за увольнение лиц предпенсионного возраста, при этом лидер партии Владимир Жириновский указал на опасности закона, передает корреспондент ИА REGNUM 25 сентября.

«ЛДПР поддержит (законопроект), но заранее говорим: это приведет к ухудшению положения лиц предпенсионного возраста. Любой начальник найдет тысячу способов, чтобы выжить этого человека», — сказал Жириновский журналистам.

По его мнению, нормы действовать не будут.

«Это будет мертвая статья, никого никогда по ней не посадят. Но мы создадим обстановку, когда любой начальник будет всех лиц предпенсионного возраста — и мужчин, и женщин — выдавливать», — отметил парламентарий.

Жириновский нелестно высказался по поводу автора инициативы.

«Это придумал человек, который плохо соображает, он сам не работал, не был руководителем и не понимает, что выгонять будут людей, издеваться, доводить до самоубийства, она очень вредная статья», — заключил он.

Госдума в третьем чтении обсудит поправки в УК, вводящие уголовную ответственность за увольнение лиц предпенсионного возраста, а также за отказ в приеме на работу. Инициативу внес в Госдуму президент РФ Владимир Путин.

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