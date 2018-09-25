Абуджа, , 10:18 — REGNUM По данным агентства по чрезвычайным ситуациям, число жертв наводнения в Нигерии возросло до 108 человек, сообщает 25 сентября Anadolu.

Стихия коснулась 50 муниципалитетов страны, 12 из 36 регионов, от нее пострадали 441 тыс. 251 человек. 141 тыс. 369 человек вынуждены были покинуть свои дома и стать беженцами.

На прошлой неделе президент страны Мухаммаду Бухари объявил о национальной катастрофе, представляющей серьезную угрозу стране. Трагедия повредила порядка 13 тыс. 31 дома, более 122 тыс. гектаров сельскохозяйственных угодий.

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