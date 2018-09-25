Новая дума Великого Новгорода соберётся на первое заседание 27 сентября

Великий Новгород, , 10:11 — REGNUM Дума Великого Новгорода шестого созыва соберётся на своё первое заселание 27 сентября. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре мэрии, постановление об этом подписал мэр Великого Новгорода Юрий Бобрышев.

Следующим же постановление на рассмотрение депутатов вынесены проекты решений об избрании председателя думы и его заместителях, о формировании постоянных комиссий думы, а также вопрос о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность мэра Великого Новгорода.

Напомним, на выборах в думу Великого Новгорода шестого созыва 9 сентября 2018 года КПРФ лидировала с 30,57%, «Единая Россия» набрала 24,39%, «Справедливая Россия» — 17,39%, ЛДПР — 12,49%, партия «Яблоко» — 11,08%. С учётом побед кандидатов в одномандатных округах больше всего мандатов — 12 из 30 — получили коммунисты, но затем заявили о том, что четыре одномандатника не войдут в состав их фракции. У «Единой России» изначально получалось восемь мандатов, у «Справедливой России» — семь, у ЛДПР — два, один у партии «Яблоко».

Напомним также, что прямые выборы мэра Великого Новгорода отменены. Новый глава города будет избран на конкурсной основе комиссией из 40 человек, которую наполовину сформирует губернатор Новгородской области Андрей Никитин, наполовину — депутаты думы. За кандидатуру мэра по итогам конкурсного отбора будут голосовать депутаты.