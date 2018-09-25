В Смольном представили нового федерального инспектора по Санкт-Петербургу

Санкт-Петербург, , 10:11 — REGNUM Нового главного федерального инспектора по Санкт-Петербургу Афанасия Киселева представили перед началом заседания правительства Санкт-Петербурга утром 25 сентября. Киселева представила городским чиновникам заместитель полпреда президента РФ в СЗФО Любовь Совершаева, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Человек для города не чужой, долгие годы он работал в органах прокуратуры Петербурга. Последние шесть лет работал главным федеральным инспектором в Орловской и Брянской областях. Человек хорошо знает город, высокопрофессиональный, он системный товарищ, чувствует Санкт-Петербург, ему не надо долго входить в рабочий ритм», — сказала Любовь Совершаева.

«Поздравим Афанасия Дмитриевича с назначением и возвращением в Петербург», — отреагировал Георгий Полтавченко.

Афанасий Киселев родился в 1956 году в Брянской области. В 1996 окончил Санкт-Петербургский государственный университет. С 1995 по 2012 год работал в Санкт-Петербурге, а затем — в полпредстве президента в ЦФО.

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