Посла Киргизии в Южной Корее могут уволить после инцидента в Сеуле

Бишкек, , 10:09 — REGNUM Киргизский посол в Южной Корее Кылычбек Султан нарушил нормы дипломатической этики, придав огласке подробности инцидента в аэропорту Сеула с участием замминистра труда и социального развития Киргизии Зууракан Каденовой. Об этом сообщает пресс-служба МИД Киргизии.

В ведомстве отметили, что Султан в очередной раз нарушил законодательство своей страны, касающееся поведения и работы госслужащих, а также «элементарные нормы дипломатической этики». Кроме того, дипломат допустил определенные служебные нарушения.

В связи с этим в МИД не исключили, что предложат руководству страны освободить посла от занимаемой должности.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 сентября стало известно о снятии с рейса «Сеул — Алма-Ата» высокопоставленной киргизской чиновницы. Зууракан Каденова устроила скандал на борту и якобы была пьяна. В тот же день премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев освободил её от должности.

24 сентября на пресс-конференции в Бишкеке киргизский посол в Южной Корее Кылычбек Султан рассказал о подробностях инцидента, отметив, что в администрации президента Киргизии его просили этого не делать. Кроме того, дипломат рассказал о нарушениях, допущенных руководством МИД Киргизии в Малайзии в предыдущие годы.

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