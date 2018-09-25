Жириновский предложил разделить регионы России между партиями

Москва, , 10:06 — REGNUM Вместо того чтобы проводить несколько туров выборов, представителям партий «Единая Россия», ЛДПР и КПРФ следовало бы договориться и распределить регионы РФ между собой. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 сентября, об этом журналистам заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

«Всегда во втором туре будет побеждать представитель оппозиции, потому что люди хотят не только смену лиц, но и смену партийной принадлежности. Поэтому проще договориться. Давайте выделим 10 губерний ЛДПР, 10 губерний — КПРФ, а 65 — у «Единой России». И не лезем в чужие губернии, и спокойно проводим выборы», — заявил Жириновский.

По его словам, в таком случае партии смогут сконцентрироваться на своих регионах и не будут тратить свои силы на работу в других субъектах РФ.

«Там, где «Единая Россия» настаивает, что должен быть её губернатор, мы поставим молодых, как стажёров, на практику», — отметил Жириновский.

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