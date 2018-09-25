Вторник, 25 Сентября 2018 года
11:44:06 МСК

Жириновский предложил разделить регионы России между партиями

Политика

«Справедливая Россия» остается без губерний

Москва, 25 сентября 2018, 10:06 — REGNUM  Вместо того чтобы проводить несколько туров выборов, представителям партий «Единая Россия», ЛДПР и КПРФ следовало бы договориться и распределить регионы РФ между собой. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 сентября, об этом журналистам заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

«Всегда во втором туре будет побеждать представитель оппозиции, потому что люди хотят не только смену лиц, но и смену партийной принадлежности. Поэтому проще договориться. Давайте выделим 10 губерний ЛДПР, 10 губерний — КПРФ, а 65 — у «Единой России». И не лезем в чужие губернии, и спокойно проводим выборы», — заявил Жириновский.

По его словам, в таком случае партии смогут сконцентрироваться на своих регионах и не будут тратить свои силы на работу в других субъектах РФ.

«Там, где «Единая Россия» настаивает, что должен быть её губернатор, мы поставим молодых, как стажёров, на практику», — отметил Жириновский.

Читайте ранее в этом сюжете: Жириновский предложил разделить Россию на 40 регионов и начать с Кавказа

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Единый день голосования 18 сентября 2016 г.
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить