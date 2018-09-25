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Новый мэр Екатеринбурга: биография

Политика

Чем известен избранный главой города Александр Высокинский

Екатеринбург, 25 сентября 2018, 10:04 — REGNUM  Избранный 25 сентября главой Екатеринбурга Александр Высокинский не новичок в «сером доме». Он проработал в администрации города 16 лет, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, мэром его избрали депутаты городской думы. Высокинский был единственным кандидатом. Поддержали его единогласно.

О новом мэре известно, что родился он в Свердловске 24 сентября 1973 года. В мэрии — с декабря 2000-го, чиновничий путь начал с позиции начальника одного из отделов городского комитета по экономике. В мае 2002 года он возглавил комитет, а 2 июня 2008-го стал вице-мэром.

В должности вице-мэра он известен, например, тем, что провёл публичные слушания по изменению системы назначения мэра. Слушания прошли в сентябре 2010 года и стали одним из ярких моментов в современной истории города. На них собрались более тысячи человек. Большинство участников поддержали те поправки, которые предусматривали разделение городской власти, но прямые выборы главы города. Эта норма и была закреплена в уставе, просуществовав затем почти восемь лет.

В 2013 году перед выборами главы города не исключалось, что он может возглавить Екатеринбург.

В феврале 2016 года Высокинский стал вице-премьером свердловского правительства, а позднее был назначен вице-губернатором. Курировал работу по проекту «Большой Екатеринбург», взаимодействовал с территориями и т. д.

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Выборы главы Екатеринбурга и городской думы
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