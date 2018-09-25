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Власти Китая призвали страны Запада не вмешиваться в дела Гонконга

Политика

И уважать суверенитет и территориальную целостность КНР

Пекин, 25 сентября 2018, 10:02 — REGNUM  Власти Китая призвали Запад не вмешиваться во внутренние дела страны и уважать решение о запрете сепаратистской партии в Гонконге, об этом 25 сентября говорится в заявлении Комиссариата министерства иностранных дел КНР в этом специальном административном районе (САР).

«Мы призываем представительства иностранных государств в Гонконге уважать суверенитет и территориальную целостность Китая», — говорится в заявлении.

Также в МИД КНР призвали уважать международные законы и правомерный запрет правительством САР сепаратистской группы «За независимость Гонконга».

Напомним, ранее администрация Гонконга объявила о запрещении деятельности Националистической партии, в программе которой содержались сепаратистские идеи. Такой запрет был введен впервые. Власти Гонконга объяснили принятое решение «интересами национальной безопасности».

Читайте ранее в этом сюжете: В Гонконге запрещена партия, добивавшаяся отделения от Китая

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Политика Китая
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