Власти Китая призвали страны Запада не вмешиваться в дела Гонконга

Пекин, , 10:02 — REGNUM Власти Китая призвали Запад не вмешиваться во внутренние дела страны и уважать решение о запрете сепаратистской партии в Гонконге, об этом 25 сентября говорится в заявлении Комиссариата министерства иностранных дел КНР в этом специальном административном районе (САР).

«Мы призываем представительства иностранных государств в Гонконге уважать суверенитет и территориальную целостность Китая», — говорится в заявлении.

Также в МИД КНР призвали уважать международные законы и правомерный запрет правительством САР сепаратистской группы «За независимость Гонконга».

Напомним, ранее администрация Гонконга объявила о запрещении деятельности Националистической партии, в программе которой содержались сепаратистские идеи. Такой запрет был введен впервые. Власти Гонконга объяснили принятое решение «интересами национальной безопасности».

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