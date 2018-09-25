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Открытие базы в Польше США обсудят с партнерами по НАТО

Политика

Вопрос о строительстве объекта пока находится на стадии обсуждения

Вашингтон, 25 сентября 2018, 09:48 — REGNUM  Вашингтон в настоящее время оценивает предложение Варшавы по по размещению на территории Польши американской базы с постоянным присутствием войск США, заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис. Об этом сообщает 25 сентября агентство Focus.

По словам Мэттиса, вопрос о строительстве базы пока находится на стадии обсуждения, никаких окончательных решений еще не принято. Также глава минобороны США уведомил, что Вашингтон будет обсуждать предложение польских властей с партнерами по Североатлантическому альянсу в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее польский президент Анджей Дуда в ходе переговоров с президентом США Дональдом Трампом предложил $2 млрд за размещение в стране военной базы США. Польский лидер предложил назвать объект «Форт Трамп».

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