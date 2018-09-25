«Единая Россия» Якутии засветила договорённости с КПРФ: «Позорный момент»

Якутск, , 09:51 — REGNUM События первого заседания обновлённого Госсобрания Якутии продолжают удивлять. Распределение руководящих мест в республиканском законодательном округе шито белыми нитками: скрывать договорённости не удаётся, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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На прошедшем первом заседании во вторник, 25 сентября, сначала экс-спикер прошлого созыва Госсобрания Александр Жирков не без скандала занял место первого зампредседателя законодательного органа, затем «Единая Россия» выдвинула на место вице-спикера коммуниста, лидера регионального отделения КПРФ Виктора Губарева, тем самым афишируя свои договорённости с этой партией.

«И это никого не удивляет: коммунисты регулярно играют договорняки с властью», — прокомментировал ситуацию политолог Виталий Обедин, называя такое выдвижение «позорным моментом».

«Так позорно засветить «договорняк» с КПРФ перед дележкой постов — это искусство. То есть весь расклад идёт от ЕР, коммунисты — пассажирами, а мнение остальных никого не волнует. Зря Тумусов (депутат Госдумы от Якутии Федот Тумусов, «Справедливая Россия» — прим. ИА REGNUM ) столько раз «ку!» перед врио главы республики Айсеном Николаевым делал», — также отметил эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, 25 сентября в Якутии состоялось первое заседание избранных 9 сентября депутатов шестого созыва республиканского Госсобрания (Ил Тумэн). Сессия обновлённого законодательного органа республики не обошлась без скандала. Поводом для резких высказываний стало выдвижение на пост первого заместителя председателя Ил Тумэна его экс-спикера в прошлом созыве Александра Жиркова. Советник гендиректора Акционерное общество «Теплоэнергосервис» Михаил Эверстов («Справедливая Россия») поставил под сомнение способность Александра Жиркова плодотворно работать вице-спикером из-за его болезни и предстоящей операции.

«Прежде времени меня хоронить не надо!» — не менее резко ответил ему Жирков, которого, не смотря ни на что, избрали первым вице-спикером.