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Моралес: США не оставляют попыток разделить Латинскую Америку

Политика

Южноамериканские страны стремятся к укреплению отношений с Россией, КНР и европейскими государствами, отметил он

Нью-Йорк, США, 25 сентября 2018, 09:44 — REGNUM  Соединённые Штаты Америки, как и прежде, пытаются разделить Латинскую Америку. Об этом заявил президент Боливии Эво Моралес на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает RT.

«Как и всегда, Соединённые Штаты нас пытаются разделить. После того как был создан Союз южноамериканских наций, на нас стараются оказывать давление», — сказал Моралес.

Южноамериканские страны работают над проектом, призванным гарантировать и укрепить сотрудничество стран Латинской Америки и Карибского бассейна. Кроме того, в рамках новой политики взаимодействия с другими континентами они намерены укреплять отношения с Россией, КНР и европейскими государствами, пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре президент Боливии осудил США за «заговор» против венесуэльского лидера Николаса Мадуро. При этом Моралес подчеркнул, что Латинская Америка будет противостоять политике США на континенте.

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США и Латинская Америка
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