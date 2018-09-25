Моралес: США не оставляют попыток разделить Латинскую Америку

Нью-Йорк, США, , 09:44 — REGNUM Соединённые Штаты Америки, как и прежде, пытаются разделить Латинскую Америку. Об этом заявил президент Боливии Эво Моралес на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает RT.

«Как и всегда, Соединённые Штаты нас пытаются разделить. После того как был создан Союз южноамериканских наций, на нас стараются оказывать давление», — сказал Моралес.

Южноамериканские страны работают над проектом, призванным гарантировать и укрепить сотрудничество стран Латинской Америки и Карибского бассейна. Кроме того, в рамках новой политики взаимодействия с другими континентами они намерены укреплять отношения с Россией, КНР и европейскими государствами, пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре президент Боливии осудил США за «заговор» против венесуэльского лидера Николаса Мадуро. При этом Моралес подчеркнул, что Латинская Америка будет противостоять политике США на континенте.

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