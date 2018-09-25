Власти Перу заявили о планах перехода к двухпалатному парламенту

Лима, , 09:44 — REGNUM Правительство Перу выступило с инициативой создания двухпалатного парламента вместо действующего однопалатного, передает телеканал TeleSur.

24 сентября с соответствующим предложением выступил премьер-министр страны Сесар Вильянуэва вместе с министром юстиции Висенте Себальосом.

Правительство предлагает разделить территорию страны на шесть макрорайонов, от которых будут избраны 30 сенаторов — членов верхней палаты. В состав нижней палаты будут входить 100 депутатов.

По словам Вильянуэвы, подобное изменение поспособствует децентрализации, территориальному планированию, экономическому развитию и лучшему политическому представительству — таким образом все 25 регионов страны будут представлены в сенате по крайней мере одним человеком.

В настоящее время в однопалатном парламенте Перу — конгрессе — работают 130 депутатов. Президент Перу Мартин Вискарра хочет ограничиться этим числом народных представителей в будущем парламенте в целях экономии бюджета.

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