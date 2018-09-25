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Министры экономики Британии и Индонезии обсудили процесс Brexit

Политика

Министр экономики Великобритании встретился с министром финансов Индонезии в Джакарте

Джакарта, 25 сентября 2018, 09:42 — REGNUM  Министр экономики Великобритании Джон Глен встретился с министром финансов Индонезии Сри Мульяни Индравати, чтобы обсудить процесс Brexit, сообщает Antaranews.

«Индонезию считают важной страной, поэтому министр здесь, чтобы сообщить об этой ситуации», — заявила Сри Мульяни в министерстве финансов Индонезии в Джакарте.

Бывший управляющий директор Всемирного банка заявил, что британское правительство остается привлекательным и конкурентоспособным как глобальный финансовый центр, поэтому необходимо поддерживать и укреплять сотрудничество с Индонезией.

Британское правительство также заверило, что оно будет продолжать выстраивать отношения с Европой и другими странами мира.

Джон Глен также отправится в Малайзию и Японию, чтобы сообщить о процессе выхода Великобритания из ЕС, подчеркнув при этом важность Азии для британской экономики.

Напомним, правительства Индонезии и Великобритании наладили сотрудничество в области кибербезопасности путем подписания меморандума о взаимопонимании 14 августа 2018 года.

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Внешняя политика Индонезии
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