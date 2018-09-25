МВД Казахстана: регионам необходимо строить общежития для полицейских

Астана, , 09:33 — REGNUM МВД Казахстана неоднократно инициировало вопрос о строительстве общежитий для сотрудников полиции в региональных центрах, но жилье построили лишь в Северо-Казахстанской области. Об этом 25 сентября заявил министр внутренних дел республики Калмуханбет Касымов.

Министр добавил, что с момента образования местной полиции при поддержке акимов (глав) регионов была укреплена материально-техническая база полицейских. В 2016—2017 годы на оснащение полиции было выделено 6,5 млрд тенге ($18,3 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, 25 сентября Калмуханбет Касымов выступил на заседании правительства. По его словам, некоторым регионам Казахстана не хватает средств на перевод сотрудников дорожно-патрульной полиции с сержантских должностей на офицерские.

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