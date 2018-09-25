Ингушетии увеличили квоту на осенний призыв на 100 человек

Магас, , 09:21 — REGNUM Ингушетия отправит на службу в армию на 100 новобранцев больше, чем в осенний призыв 2017 года. Всего осенью 2018 года будут призваны под военные знамена 300 человек. Об этом рассказал главе республики Юнус-Беку Евкурову военный комиссар Ингушетии Тимур Местоев, сообщили ИА REGNUM 25 сентября в пресс-службе главы региона.

По его словам, призывники из республики будут служить в воздушно-десантных, сухопутных, железнодорожных войсках, военно-воздушных силах и в Нацгвардии. Евкуров поручил взять под контроль прохождение службы в армии призывниками из Ингушетии. При этом, по его мнению, необходимо быть в тесном контакте с командованием воинских частей, подключить к этой работе комитеты солдатских матерей и солдатских отцов.

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Напомним, в весенний призыв 2018 года на срочную службу в армию были призваны 200 новобранцев из Ингушетии. Это на 50 человек меньше, чем годом раньше. Осенью 2017 года из Ингушетии отправились в войска 200 новобранцев. Учитывая, что общее количество молодых людей призывного возраста в республике составляло около 12 тыс. человек, в армию призвали всего менее 2% от их общего количества. Осенью 2016 года в армию были призваны 250 новобранцев из Ингушетии.

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