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США предоставят $185 млн на помощь рохинджа

Политика

Большая часть средств уйдет в Бангладеш

Вашингтон, 25 сентября 2018, 09:22 — REGNUM  Соединенные Штаты предоставят материальную помощь в размере $185 млн для народности рохинджа в Бангладеш и Мьянме, сообщает 25 сентября Anadolu.

Основная часть помощи будет предоставлена для рохинджа, временно проживающих в лагерях для беженцев в Бангладеш. Средства пойдут на покупку еды, воды, медикаментов, а также на психологическую помощь.

Напомним, в августе 2017 года боевики «Армии освобождения рохинджа» совершили нападения на правительственные посты в Мьянме, в результате ответных действий военных страну вынуждены были покинуть порядка 700 тыс. человек, переселившихся в лагеря для беженцев в Бангладеш.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти США обвинили Мьянму в зверствах против рохинджа

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