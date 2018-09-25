США предоставят $185 млн на помощь рохинджа

Вашингтон, , 09:22 — REGNUM Соединенные Штаты предоставят материальную помощь в размере $185 млн для народности рохинджа в Бангладеш и Мьянме, сообщает 25 сентября Anadolu.

Основная часть помощи будет предоставлена для рохинджа, временно проживающих в лагерях для беженцев в Бангладеш. Средства пойдут на покупку еды, воды, медикаментов, а также на психологическую помощь.

Напомним, в августе 2017 года боевики «Армии освобождения рохинджа» совершили нападения на правительственные посты в Мьянме, в результате ответных действий военных страну вынуждены были покинуть порядка 700 тыс. человек, переселившихся в лагеря для беженцев в Бангладеш.

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