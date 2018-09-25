В США глава церкви лишился поста за сеанс экзорцизма над флагом ЛГБТ

Вашингтон, , 09:19 — REGNUM Священник римской католической церкви Пол Кальчик в американском Чикаго был уволен с поста главы городской церкви после сеанса изгнания бесов над флагом ЛГБТ-сообщества, сообщает NBC News.

По данным телеканала, священник в присутствии прихожан сжег символ ЛГБТ-сообщества — радужный флаг, несмотря на то, что городская епархия запретила это делать.

По его словам, это было сделано в уединении. Они разрезал флаг на семь частей и поэтапно сожгли, читая с прихожанами экзорцистскую молитву. При этом святой отец заявил, что не является гомофобом, а является таким же «ненавистником гомосексуалистов как Мать Тереза».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее папа Римский Франциск заявил, что «когда гомосексуальность проявляется в детстве, многое может сделать психиатрия». Это вызвало огромную критику.

Позже Ватикан окончательно удалил термин «психиатрия» из этого заявления, объяснив, что понтифик не хочет отождествлять гомосексуализм с «психическим заболеванием».

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