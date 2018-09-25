В новом Госсобрании Якутии скандал: «Раньше времени меня хоронить не надо!»

Якутск, , 09:26 — REGNUM Во вторник, 25 сентября, в Якутии состоялось первое заседание избранных 9 сентября депутатов шестого созыва республиканского Госсобрания (Ил Тумэн), на котором распределялись кресла председателя и его заместителей, а также руководителей комитетов. Сессия обновлённого законодательного органа республики не обошлась без скандала, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Поводом для споров, угроз и резких высказываний стало выдвижение на пост первого заместителя председателя Ил Тумэна его экс-спикера в прошлом созыве Александра Жиркова. На должность руководителя Госсобрания он на этот раз баллотироваться не стал, объяснив своё решение так: «Я при поддержке соратников и единомышленников мог бы выполнить свои обязанности. Но думаю, физических сил может не хватить. Мне предстоит пройти операцию и продолжительный послеоперационный период. Но я не свернул и не сверну с намеченного пути. Будем работать дальше».

Политолог Виталий Обедин предполагает, что Жиркова уговорили не выставлять свою кандидатуру в председатели в обмен на гарантированный пост вице-спикера. Но этим гарантиям, обеспечить которые должны были единороссы, создала угрозу фракция «Справедливой России», которая выдвинула на этот пост своего кандидата — общественницу Сулустаану Мыраан. Обращаясь к депутатам, она перешла в середине своего выступления с русского на якутский язык. По информации республиканских СМИ, в речи, адресованной только сахаязычной части народных избранников, Сулустаана Мыраан критиковала работу предыдущего созыва в целом и экс-спикера Александра Жиркова в частности.

Аналогичной риторики в адрес экс-председателя придерживался и советник гендиректора Акционерное общество «Теплоэнергосервис» Михаил Эверстов («Справедливая Россия»), который поставил под сомнение способность Александра Жиркова плодотворно работать вице-спикером из-за его болезни и предстоящей операции.

«Человек должен быть здоровым. 24 часа ему надо будет работать!» — заявил Эверстов.

«Прежде времени меня хоронить не надо!» — не менее резко ответил ему Жирков.

Михаил Эверстов также поставил под сомнение законность избрания Александра Жиркова в новый созыв Ил Тумена, сообщив, что Борогонская избирательная комиссия отказала его единственному сопернику в Борогонском одномандатном округе, «эсеру» Аркадию Алексееву, который хотел снять свою кандидатуру с выборов. Теперь «Справедливая Россия» пытается доказать незаконность действий избиркома через суд.

«В течение выборной кампании ваша партия подавала много исков. И все они закончились провалами. Вас лично и вашей партии!», — парировал в ответ на эту информацию Александр Жирков.

Перепалка, предшествовавшая голосованию за первого заместителя спикера Госсобрания, не помешала ему занять это место с результатом 57 голосов из 69. За Сулустаану Мыраан проголосовали 12 депутатов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее новые депутаты Госсобрания Якутии избрали спикера этого законодательного органа. Им стал декан юридического факультета СЕверо-Восточного университета (СВФУ) Пётр Гоголев.

Напомним также, что почти каждое заседание Ил Тумена пятого созыва сопровождалось скандалами, переголосовываниями, покорным лоббированием решений правительства со стороны единоросского большинства.

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