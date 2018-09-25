Индонезия предлагает стратегическую туристическую программу в Париже

Джакарта, , 09:13 — REGNUM Индонезия предлагает стратегическую программу международных билетов с внутренними и воздушными перевозками на IFTM Top Resa 2018 в Порт-де-Версаль, Париж, Франция, 25−28 сентября 2018 года, сообщает Antaranews.

«Эта деятельность является одним из крупнейших международных туристических обменов во Франции. IFTM Top Resa 2018 — форум, который дает возможность индустрии туризма во всем мире развивать новые деловые отношения в туристическом секторе и эффективно совершенствовать существующие деловые отношения», — заявила заместитель министра туризма Индонезии Ния Нискайя.

Благодаря встрече между предпринимателями можно наладить деловое сотрудничество между Францией и Индонезией с целью увеличения числа туристов.

Число французских туристов приезжающих в Индонезию выросло на 19%. В 2018 году число иностранных туристов из Франции в Индонезию составило 290 тыс. человек.

Европейский регион продолжает демонстрировать позитивные тенденции за последние несколько лет. Великобритания, Франция, Германия, Нидерланды и Россия являются пятеркой европейских рынков для Индонезии.

Министерство туризма Индонезии предлагает несколько стратегических программ, а именно: международные билеты и сотрудничество авиакомпаний. Целью является продвижение туристического направления Индонезии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министр туризма Индонезии представил три стратегии по развитию кулинарного туризма.

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