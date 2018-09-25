Вторник, 25 Сентября 2018 года
10:04:41 МСК

Индонезия предлагает стратегическую туристическую программу в Париже

Политика

Число французских туристов приезжающих в Индонезию выросло на 19%

Джакарта, 25 сентября 2018, 09:13 — REGNUM  Индонезия предлагает стратегическую программу международных билетов с внутренними и воздушными перевозками на IFTM Top Resa 2018 в Порт-де-Версаль, Париж, Франция, 25−28 сентября 2018 года, сообщает Antaranews.

«Эта деятельность является одним из крупнейших международных туристических обменов во Франции. IFTM Top Resa 2018 — форум, который дает возможность индустрии туризма во всем мире развивать новые деловые отношения в туристическом секторе и эффективно совершенствовать существующие деловые отношения», — заявила заместитель министра туризма Индонезии Ния Нискайя.

Благодаря встрече между предпринимателями можно наладить деловое сотрудничество между Францией и Индонезией с целью увеличения числа туристов.

Число французских туристов приезжающих в Индонезию выросло на 19%. В 2018 году число иностранных туристов из Франции в Индонезию составило 290 тыс. человек.

Европейский регион продолжает демонстрировать позитивные тенденции за последние несколько лет. Великобритания, Франция, Германия, Нидерланды и Россия являются пятеркой европейских рынков для Индонезии.

Министерство туризма Индонезии предлагает несколько стратегических программ, а именно: международные билеты и сотрудничество авиакомпаний. Целью является продвижение туристического направления Индонезии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министр туризма Индонезии представил три стратегии по развитию кулинарного туризма.

Читайте ранее в этом сюжете: Индонезия намерена развивать «кулинарный туризм»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Туризм
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить