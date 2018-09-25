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Китай и Россия могут вместе противостоять санкционному давлению США

Политика

Ранее США ввели в отношении КНР «новую порцию» пошлин

Пекин, 25 сентября 2018, 09:04 — REGNUM  Китай и Россия способны, объединив усилия, преодолеть негативные последствия санкционного давления и торговых войн, которые развязали США. Об этом заявил заместитель министра коммерции КНР Фу Цзыин.

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«У экономик России и Китая очень высокий уровень взаимодополняемости. Я думаю, что при личной роли лидеров двух стран мы обязательно сможем преодолеть различного рода помехи и сложности», — сказал Цзыин.

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Как сообщало ИА REGNUM, 6 июля 2018 года в Китае и США вступили в силу взаимные повышенные таможенные пошлины на товары. Так, США обложили пошлиной в 25% свыше 800 наименований товаров из КНР, на что Пекин дал зеркальный ответ.

Однако на это торговые войны не закончились. С 24 сентября в Китае были введены повышенные торговые сборы на более чем 5,2 тыс. наименований товаров из США стоимостью $60 млрд. Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении на китайские товары пошлин в размере 10%. Решение распространяется на продукцию стоимостью $200 млрд и вступит в силу 24 сентября. С 1 января пошлины вырастут до 25%.

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Российско-китайские отношения
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