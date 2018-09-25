МИД Чили вручило Венесуэле ноту протеста по делу о покушении на Мадуро

Сантьяго, , 09:01 — REGNUM Министерство иностранных дел Чили вручило Венесуэле ноту протеста из-за обвинений Каракаса в причастности сотрудников чилийской дипмиссии к попытке покушения на венесуэльского лидера Николаса Мадуро в начале августа, сообщается на сайте МИД Чили.

«Генеральный секретарь по внешней политике МИД (Чили) Патрисио Торрес вручил ноту протеста послу Венесуэлы в Чили Аревалу Мендесу», — говорится в сообщении.

Напомним, президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о готовности отменить свою поездку на сессию Генеральной Ассамблеи ООН. По его словам, «противники, поддерживаемые США», могут совершить на него покушение во время поездки.

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В августе 2018 года во время выступления Мадуро на военном параде на президента Боливарианской республики было совершено покушение при помощи заминированных беспилотников. Ни Мадуро, ни другие руководители страны не пострадали.

В свою очередь министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес заявил, что посольства Колумбии, Чили и Мексики «должны дать пояснения по поводу возможного оказания помощи террористам, которые устроили неудавшееся покушение на Мадуро».

Отметим, что правоохранительные органы Венесуэлы подозревают в причастности к теракту несколько десятков человек. Венесуэльский лидер также обвинил в подготовке покушения власти Колумбии и США.

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