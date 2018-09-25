МВД Казахстана: в регионах нет средств на улучшение работы полицейских

Астана, , 08:58 — REGNUM В регионах Казахстана отсутствуют деньги на перевод сотрудников дорожно-патрульной полиции с сержантских должностей на офицерские. Об этом заявил министр внутренних дел республики Калмуханбет Касымов, сообщает агентство «КазТАГ».

По словам министра, в настоящее время перевод полицейских на офицерские должности завершен только в трех регионах Казахстана. Касымов считает, что ускоренное решение проблемы позволит качественно улучшить состав кадров и повысить заработную плату полицейским.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 сентября председатель комитета миграционной службы МВД Казахстана Мурат Кабденов заявил, что в республике проводится работы по изменению системы подбора кадров в органы внутренних дел.

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