Смена власти в Екатеринбурге: «назрел запрос на консолидацию усилий»

Екатеринбург, , 08:51 — REGNUM В Екатеринбурге назрел запрос на консолидацию усилий органов государственной власти и местного самоуправления, общественных и политических сил. Об этом после избрания главы города заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Глава региона отметил основные направления, по которым предстоит совместная работа. Это здравоохранение, образование, подготовка к 300-летию города, борьба за ЭКСПО-2025 и многие другие.

Также Евгений Куйвашев отметил, что руководство Свердловской области будет помогать Екатеринбургу, и пожелал депутатам и новому мэру успехов в работе.

Напомним, 25 сентября депутаты городской думы избрали своего председателя, его заместителя, а также мэра Екатеринбурга. Эти посты заняли соответственно Игорь Володин, Виктор Тестов и Александр Высокинский.