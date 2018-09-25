Вторник, 25 Сентября 2018 года
10:06:31 МСК

Смена власти в Екатеринбурге: «назрел запрос на консолидацию усилий»

Политика

Губернатор Евгений Куйвашев обещает помогать городу

Екатеринбург, 25 сентября 2018, 08:51 — REGNUM  В Екатеринбурге назрел запрос на консолидацию усилий органов государственной власти и местного самоуправления, общественных и политических сил. Об этом после избрания главы города заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Глава региона отметил основные направления, по которым предстоит совместная работа. Это здравоохранение, образование, подготовка к 300-летию города, борьба за ЭКСПО-2025 и многие другие.

Также Евгений Куйвашев отметил, что руководство Свердловской области будет помогать Екатеринбургу, и пожелал депутатам и новому мэру успехов в работе.

Напомним, 25 сентября депутаты городской думы избрали своего председателя, его заместителя, а также мэра Екатеринбурга. Эти посты заняли соответственно Игорь Володин, Виктор Тестов и Александр Высокинский.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Выборы главы Екатеринбурга и городской думы
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить