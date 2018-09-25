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Военные Израиля убили палестинца на акции протеста

Политика

По данным министерства здравоохранения Палестины, смертельно раненый человек был экстренно доставлен в госпиталь, однако врачи не успели ему помочь

Иерусалим, 25 сентября 2018, 08:52 — REGNUM  Вооруженные силы Израиля убили 21-летнего палестинца во время акций протеста на оккупированных территориях Западного берега реки Иордан, сообщает 25 сентября Al Jazeera.

По данным министерства здравоохранения Палестины, смертельно раненый человек был экстренно доставлен в госпиталь, однако врачи не успели ему помочь.

Напомним, массовые акции протеста, продолжающиеся в секторе Газа, начались в конце марта 2018 года. Причиной их стало решение президента США Дональда Трампа перенести посольство из Тель-Авива в Иерусалим.

В ходе манифестаций, израильские военные убили по меньшей мере 174 палестинца, тысячи людей получили ранения различной степени тяжести.

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