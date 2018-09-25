Президенты Ирана и Боливии провели встречу в Нью-Йорке

Нью-Йорк, США, , 08:50 — REGNUM 24 сентября в Нью-Йорке состоялась встреча президента Боливии Эво Моралеса с президентом Ирана Хасаном Рохани, сообщает агентство Prensa Latina.

Встреча прошла в контексте 73-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН). Лидеры двух стран обсудили вопросы, представляющие интересы для обеих сторон.

«Прекрасная встреча для жизни, человечества и интеграции наших народов с братом Хасаном Рохани, президентом Ирана. Он предложил Боливии частные и государственные инвестиции в здравоохранение, образование и производство, а также передачу знаний в области нанотехнологий. (…) Мы согласовали наше видение международного права и соблюдения резолюций Совета Безопасности ООН», — написал Эво Моралес после встречи.

Отношение между Боливией и Ираном были усилены в последние годы благодаря подписанию яда соглашений о сотрудничестве, прежде всего, в области экономики, здравоохранения и полезных ископаемых. Обе страны объединяет также их политическая конфронтация с США.