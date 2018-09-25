Делегация из Норвегии посетит с пятидневным визитом Крым

Симферополь, , 08:39 — REGNUM Делегация из Норвегии прибудет в Крым с пятидневным ознакомительным визитом 30 сентября, сообщил РИА Новости глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

«В Норвегии достаточно жесткая информационная блокада, поэтому у норвежцев вызывает интерес, как и чем живет Крым, что здесь происходит», — сказал Гемпель.

По его словам, в состав делегации войдут 10 человек, ее возглавит глава общественной организации «Норвежская народная дипломатия» Хендрик Вебер. Они хотят приехать и лично посмотреть, как развивается полуостров, добавил он.

Напомним, в августе Крым посетила делегация из Норвегии с целью обсуждения бизнес-проектов на полуострове. На встрече, помимо деловых вопросов, предполагалось обсудить подготовку к очередному визиту норвежских бизнесменов в Крым в октябре 2018 года.

Также отметим, что в начале сентября Крым с трехдневным визитом посетила делегация из США. По словам общественного деятеля Сильвии Демарест, которая входила в состав делегации, референдум о воссоединении Крыма с Россией в 2014 году был проведен в соответствии с законом.

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