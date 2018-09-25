В Екатеринбурге депутаты выбрали заместителя председателя гордумы

Екатеринбург, , 08:30 — REGNUM Депутаты городской думы Екатеринбурга выбрали заместителя председателя городской думы. Единогласно избран Виктор Тестов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Отметим, что Виктор Тестов работал заместителем председателя городской думы Екатеринбурга VI созыва, а также исполнял обязанности председателя летом 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 сентября 2018 года в Екатеринбурге проходит первое заседание VII созыва городской думы. Ранее был избран председатель гордумы. Им стал представитель фракции «Единая Россия» Игорь Володин.

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