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В Екатеринбурге депутаты выбрали заместителя председателя гордумы

Политика

Единогласно был избран Виктор Тестов

Екатеринбург, 25 сентября 2018, 08:30 — REGNUM  Депутаты городской думы Екатеринбурга выбрали заместителя председателя городской думы. Единогласно избран Виктор Тестов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Отметим, что Виктор Тестов работал заместителем председателя городской думы Екатеринбурга VI созыва, а также исполнял обязанности председателя летом 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 сентября 2018 года в Екатеринбурге проходит первое заседание VII созыва городской думы. Ранее был избран председатель гордумы. Им стал представитель фракции «Единая Россия» Игорь Володин.

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Выборы главы Екатеринбурга и городской думы
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