Андрей Ищенко пойдёт на выборы губернатора Приморья при поддержке ЛДПР

Владивосток, , 08:23 — REGNUM Коммунист Андрей Ищенко заявил, что продолжит борьбу за пост губернатора Приморья на выборах, которые планируют на декабрь 2018 года. Кандидат заручился поддержкой однопартийцев и даже ЛДПР. Об этом Ищенко написал в своём инстаграм-паблике, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Провёл ряд встреч в Москве, заручился полной поддержкой не только КПРФ, но и ЛДПР. Зюганов официально подтвердил, что КПРФ даже не рассматривает иную фигуру кроме меня для выдвижения кандидатом на должность губернатора Приморского края. Лидеры КПРФ и ЛДПР сходятся во мнении, что, в случае, если нам не удастся оспорить результаты выборов и будут назначены повторные выборы, то пост ВрИО до проведения выборов должен занять человек, которому приморцы доверили свой регион, то есть, ваш покорный слуга.», — написал Андрей Ищенко в своем аккаунте.

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Курьёз ситуации в том, что ещё несколько дней назад ни о какой консолидации между оппозицией не было и речи, более того, лидер ЛДПР Владимир Жириновский даже призывал в своём обращении не отдавать ни одного голоса коммунистам:

«Уважаемые жители Приморья! К вам у меня одна просьба, вы не должны поддерживать кандидатов от КПРФ, от коммунистов. …Сколько же можно их поддерживать?! Они не хотят власти. Они боятся. Они играют в демократию. Они спекулируют на том, что есть трудности. … Я вас очень прошу! Я согласен, есть проблемы. И действующая власть и по стране, и в вашем регионе не справляются всегда со всеми задачами, но самый худший вариант — это поддерживать коммунистов! …Самая большая мафия на Дальнем Востоке. Вас вынуждают покупать дешевые японские автомобили и на этом играют криминал. Они не обеспечили, все эти бывшие губернаторы, которые управляли вами всеми, они были в КПСС, поэтому я прошу не поддерживать их! На любом уровне. Поэтому ни одного голоса представителю КПРФ во втором туре, который будет биться за пост губернатора Приморского края»

А сегодня выясняется, что партии нашли «взаимопонимание».

Что касается участия действующего врио губернатора Приморья Андрея Тарасенко в предстоящих выборах, то окончательного решения пока не озвучено.

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Как сообщало ИА REGNUM, Приморский избирком по рекомендации Центризбиркома (ЦИК) отменил результаты второго тура выборов губернатора. Андрей Ищенко не согласился с решением и намерен в суде добиваться признания его победителем второго тура. Глава ЦИКа Элла Памфилова при этом сказала, что оба участника второго тура, и Тарасенко в первую очередь, должны доказать избирателям, что они не давали никаких указаний для манипуляций на выборах. Только после того, как на все поставленные вопросы будут даны исчерпывающие ответы, эти кандидаты, по мнению Памфиловой, смогут принять участие в выборах.

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