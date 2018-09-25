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Мадуро ждет содействия ООН в расследовании покушения на себя

Политика

Нужно «найти истину и обрести справедливость», отметил президент Венесуэлы

Каракас, 25 сентября 2018, 08:32 — REGNUM  Глава Венесуэлы Николас Мадуро заявил о необходимости независимого расследования покушения на свою жизнь, предпринятого в начале августа. Эту работу должна провести международная комиссия, созданная ООН, говорится в заявлении венесуэльского лидера.

«Я бы хотел назначить международную комиссию для независимого расследования. Я желаю, чтобы оно было максимально прозрачным», — приводит агентство EFE слова Мадуро, сказанные на встрече с некоторыми министрами.

За содействием Мадуро намерен обратиться к органам ООН. Нужно «найти истину и обрести справедливость», отметил президент Венесуэлы и добавил, что некоторые правительства, например, чилийское, причастны к покушению на него.

Как сообщало ИА REGNUM, начиненные взрывчаткой беспилотники были использованы для покушения на Мадуро в начале августа 2018 года во время церемонии по случаю годовщины создания Национальной боливарианской гвардии. Ни Мадуро, ни другие руководители страны не пострадали.

Правоохранительные органы Венесуэлы подозревают в причастности к теракту несколько десятков человек. Венесуэльский лидер также обвинил в подготовке покушения власти Колумбии и США.

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Политическая жизнь Венесуэлы
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