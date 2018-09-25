В Екатеринбурге депутаты выбрали председателя гордумы

Екатеринбург, , 08:18 — REGNUM В Екатеринбурге подавляющим большинством голосов председателем городской думы избран председателем Игорь Володин. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Руководители оппозиционных фракций призвали своих коллег поддержать кандидатуру Игоря Володина.

«Я считаю, что необходимо усилить отношения с правительством Свердловской области и губернатором», — заявил Игорь Володин, так как считает, что конструктивная работа с региональными властями поможет продвигать интересы Екатеринбурга.

Депутаты также проголосовали единогласно за повестку дня, в ходе которой будет рассмотрен вопрос о назначении главы Екатеринбурга.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября 2018 года в Екатеринбурге состоялись выборы VII созыва городской думы.