Вторник, 25 Сентября 2018 года
08:32:13 МСК

Власти США обвинили Мьянму в зверствах против рохинджа

Политика

Тем не менее, зверства не тянут на преступления против человечности или на геноцид

Вашингтон, 25 сентября 2018, 08:20 — REGNUM  Власти Соединенных Штатов обвинили военных Мьянмы в массовых убийствах, изнасилованиях и прочих зверствах против народности рохинджа, сообщает 25 сентября Al Jazeera.

Обвинения были выдвинуты на основании проведенного расследования и могут быть использованы для оправдания санкций против властей страны. Тем не менее, в докладе не были использованы такие формулировки, как геноцид или преступления против человечности.

Напомним, в августе 2017 года боевики «Армии освобождения рохинджа» совершили нападения на посты военных Мьянмы, в результате ответных действий страну вынуждены были покинуть порядка 700 тыс. человек, переселившихся в лагеря для беженцев в Бангладеш.

Читайте ранее в этом сюжете: Генсек ООН призвал помиловать журналистов Reuters, осужденных в Мьянме

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Беспорядки в Мьянме
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить