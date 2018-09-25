Власти США обвинили Мьянму в зверствах против рохинджа

Вашингтон, , 08:20 — REGNUM Власти Соединенных Штатов обвинили военных Мьянмы в массовых убийствах, изнасилованиях и прочих зверствах против народности рохинджа, сообщает 25 сентября Al Jazeera.

Обвинения были выдвинуты на основании проведенного расследования и могут быть использованы для оправдания санкций против властей страны. Тем не менее, в докладе не были использованы такие формулировки, как геноцид или преступления против человечности.

Напомним, в августе 2017 года боевики «Армии освобождения рохинджа» совершили нападения на посты военных Мьянмы, в результате ответных действий страну вынуждены были покинуть порядка 700 тыс. человек, переселившихся в лагеря для беженцев в Бангладеш.

Читайте ранее в этом сюжете: Генсек ООН призвал помиловать журналистов Reuters, осужденных в Мьянме