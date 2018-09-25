Террористы планируют создать халифат в Центральной Азии — спецслужбы

Чолпон-Ата, Киргизия, , 08:10 — REGNUM Создание новых опорных центров и активизация «спящих ячеек» входят в планы террористической группировки «Исламское Государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Центральной Азии. Об этом заявил глава Антитеррористического центра (АТЦ) Андрей Новиков 25 сентября на открытии сбора руководящего состава антитеррористических подразделений органов безопасности и спецслужб стран СНГ.

Группировка пытается создать в регионе новый опорный центр так называемого халифата и активизировать уже созданные «спящие джамааты». Об этом говорит анализ складывающейся оперативной обстановки, пояснил он.

По оценке исполнительного директората контртеррористического комитета ООН, зоны политической нестабильности являются для региона источником оружия, при этом торговля идет по принципу «оружие за наркотики». Ситуацию усугубляют недостаточно защищенные границы.

Вице-премьер Киргизии Жениш Разаков отметил увеличение террористической угрозы, исходящей со стороны Афганистана. Члены террористических группировок проникают на территорию региона с целью дестабилизировать обстановку, сказал он.

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